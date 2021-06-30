السعودية..الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادا لموسم حج هذا العام (صور)

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية إنهاء أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام، وذلك لـ"ضمان استمرارية جودتها ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام".

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وفي التفاصيل، أشار مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، إلى أن "الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام، المتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين، إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات، وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب"، موضحا أن أعمال الصيانة تضمنت "الدهانات وفحص الألوان، أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتَين من الدوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح، وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات، ورش طبقة التلميع والحماية أيضا للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة".

ولفت المقاطي إلى أن "فريقا مختصا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية".

وفي إطار الحديث عن ماهية الأبواب، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة: "الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي، وهو عبارة عن إطارات من الحديد المجلفن، لا تقل سماكته عن 3 ميليمترات، مدهون بطبقة حماية عازلة..أما الهيكل الخارجي فهو عبارة عن ألواح من الألمنيوم باللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي، وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية"، مشيرا إلى أن "أعمال الصيانة تجرى بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

المصدر: "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"