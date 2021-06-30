مصر ترصد أقل حصيلة لإصابات كورونا اليومية منذ 12 نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في أقل حصيلة منذ يوم 12 نوفمبر 2020.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 261 حالة، مقارنة مع 376 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 281031.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الثلاثاء الأقل منذ 16 نوفمبر 2020 حينما تم تسجيل 242 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 23 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 33 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16148 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 323 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 210805 أشخاص.

المصدر: RT