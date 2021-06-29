هنية ونصر الله يؤكدان عمق العلاقة القائمة بين "حزب الله" و"حماس"

التقى أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي ل​حركة "حماس​"، ​إسماعيل هنية،​ والوفد المرافق له، ضمن جولة الأخير في ​لبنان​.

إقرأ المزيد

وبحسب بيان "حزب الله"، استعرض حسن نصر الله وإسماعيل هنية، "الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ​فلسطين​يا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن ​المقاومة​ في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النّصر الحاسم والنهائي".

وأوضح البيان أن تم البحث في اللقاء "عمق العلاقة القائمة بين "حزب الله" و"حماس"، وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي هذه المعركة الحاسمة".

المصدر: "النشرة"