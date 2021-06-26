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هنية يزور لبنان على رأس وفد من "حماس"

أخبار العالم العربي

هنية يزور لبنان على رأس وفد من
Reuters
اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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من المقرر أن يزور رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لبنان غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من "حماس"، في زيارة تستمر لعدة أيام.

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وكشف المكتب الإعلامي لحركة "حماس" أن "وفد الحركة سيلتقي خلال زيارته لبنان، التي تستمر لعدة أيام، بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية".

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أن "وفد الحركة سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة "سيف القدس" وتجلياتها الميدانية والسياسية، وفي السياق نفسه، سيتابع الوفد مع المسؤولين اللبنانيين واقع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان".

المصدر: RT

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