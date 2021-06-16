 
مباشر

إسماعيل هنية يزور المغرب

أخبار العالم العربي

إسماعيل هنية يزور المغرب
Reuters /OLA/CRH
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmqh

أعلنت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي أن وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية، بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، سيزور المغرب اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان، أنه سيتم خلال هذه الزيارة "إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية وقيادة حزب العدالة والتنمية، حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها، كما تتضمن الزيارة لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في حزب العدالة والتنمية أن "زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتد إلى عدة أيام".

يذكر أن زيارة هنية للمغرب تأتي عقب أشهر من إعلان المملكة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا