RT تكشف تفاصيل ما حدث قبل ساعتين من الضربة الأمريكية للحشد الشعبي

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، ما حصل قبل ساعتين من الضربة الأمريكية لقوات الحشد الشعبي الليلة قبل الماضية في منطقة الحدود العراقية-السورية.

وقال المصدر لـRT، إن "عناصر من حرس الحدود العراقية رصدوا قبل ساعتين من القصف، طائرات مسيرة بمسافات غير مرتفعة كانت تصور المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".

وأضاف، أن "عناصر حرس الحدود أرسلوا نداء بشأن الطائرات ووصلهم الرد بأنها طائرات صديقة تابعة لقوات التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "القصف حدث بعد ساعتين من مشاهدة هذه الطائرات".

وتابع: "عندما شاهدنا هذه الطائرات كنا نتوقع أن يكون هناك قصف بعد أيام، مثلما كان يحدث في السابق، لكننا فوجئنا بما حدث".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لمليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن.

وقال البنتاغون إن العملية نفذت "ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران" على قوات الولايات المتحدة في العراق.

وقال "الحشد الشعبي" في بيان إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصره وألحقت أضرارا بعدة طائرات مسيرة ومستودعات أسلحة، بينما تحدثت وكالة "سانا" السورية عن مقتل طفل بالعملية.



المصدر: RT