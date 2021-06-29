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الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه (صورة)

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الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه (صورة)
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي، وعرضت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية.

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وأكدت القوات المسلحة المصرية خلال الفيديو، تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري.

وشهد معرض ايدكس 2018، معرض الصناعات الدفاعية والعسكريةـ عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأياد مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته من كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلكا فقط.

الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه (صورة)

المصدر: RT

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