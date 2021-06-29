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قائد قوات الدفاع الجوي المصري: مستعدون لمواجهة التحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية

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قائد قوات الدفاع الجوي المصري: مستعدون لمواجهة التحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية
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أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، اللواء أركان حرب محمد حجازي، أن القوات "مستعدة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية".

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وقال في مؤتمر صحفي فى إطار إحتفالات قوات الدفاع الجوي بعيدها الـ 51 : مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.. هؤلاء الرجال قادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية". 

أكد حجازي أن "التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية و تأمين المجال الجوي المصري".

المصدر: RT

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