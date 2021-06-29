ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا "المصالح المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات"

اجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال بحث "علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتناول الجانبان "مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الأفريقية".

ولم تذكر الوكالة إن كان الجانبان بحثا أزمة سد النهضة أم لا.

المصدر: وكالة الانباء الإمارتية "وام"