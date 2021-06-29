مصر ترصد انخفاضا متواصلا للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 376 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 376 حالة، مقارنة مع 389 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 280770.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الاثنين الأقل منذ 30 نوفمبر 2020 حينما تم تسجيل 370 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 33 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 30 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16125 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 430 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 210482 شخصا.

المصدر: RT