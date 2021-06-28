الرئاسي الليبي: سنسمي وزيرا للدفاع في حالة تغيب الدبيبة عن اجتماع الأحد

أبلغ المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه في حال عدم حضوره اجتماعا للتشاور حول تعيين وزير للدفاع، فإنه سيتم تسمية الوزير من قبل المجتمعين.

وقال المجلس الرئاسية، في خطاب وجهه لرئيس الوزراء، إنه يطلب من الدبيبة "حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي لأجل التشاور بمسألة تسمية وزير للدفاع".

وجاء في الخطاب أنه "في حال عدم الحضور سيتخذ المجلس قراره بتسمية وزير للدفاع وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه".

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، حليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات