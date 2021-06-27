مراسلنا: 4 قتلى بالقصف الأمريكي الذي طال فصيلا عراقيا على الحدود مع سوريا

أفاد مراسلنا في العراق، يوم الأحد، بسقوط 4 قتلى إثر قصف أمريكي على الحدود العراقية مع سوريا.

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وكانت مصادر عراقية أفادت لـRT بأن "القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

وأفادت الوزارة في بيان بأن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

المصدر:RT