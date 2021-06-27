السودان يؤكد تسلمه نسخة من اتفاق جزئي حول سد النهضة ويوضح شروط الخرطوم

أكد مسؤول سوداني رفيع المستوى تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة وأوضح أربعة شروط يجب تطبيقها بموجبه.

وقال المسؤول اليوم الأحد، في بيان تلقت قناة RT نسخة منه: "قبلنا باتفاق جزئي طرحه الاتحاد الإفريقي ولابد من توفر أربعة شروط".

وأوضح المسؤول أن هذه الشروط هي:

توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر

أن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه

تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع

وجود ضمانات من المجتمع الدولي

وتابع: "استلمنا نسخة من الاتفاق الجزئي لكن الإثيوبيين وافقوا على شرط واحد فقط من شروط السودان الأربعة".

وشدد المسؤول على أن خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في موسم الأمطار القادم موجهة ضد دول المصب وتستهدف تحقيق "مكاسب سياسية خطيرة"، مضيفا أن سلوك أديس أبابا يمثل مخالفة للقانون الدولي.

وطلب السودان مؤخرا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن ملف سد النهضة، ودعمت مصر هذا الطلب، فيما شددت إثيوبيا على أن هذا الموضوع خارج صلاحيات المجلس.

المصدر: RT