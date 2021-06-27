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مصر..إعدام 9 مدانين بينهم سيدة بسجن استئناف القاهرة

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مصر..إعدام 9 مدانين بينهم سيدة بسجن استئناف القاهرة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
قاعة محكمة في مصر
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أعدمت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم الأحد، 9 مدانين في قضايا جنائية بينهم سيدة، بسجن استئناف القاهرة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها

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وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر بأن "المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة"، مشيرة إلى أنه "بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، حيث يتبع سجن استئناف القاهرة، مكتب صحة الدرب الأحمر".

وكشفت المصادر لـ"الوطن" أن "أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها".

المصدر: "الوطن"

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