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7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم!

أخبار العالم العربي

7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم!
Reuters NORMA GALEANA
جهاز لقياس درجة حرارة الجو
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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة فوق الصفر.

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ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.
2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.
3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.
4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.
5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.
6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.
7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..
8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.
9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.
10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.
11- البصرة - الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.
14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.
15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

المصدر: "Eldoradowheather"

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