مصر..وزارة الري تكشف موقف القاهرة من مشروع بناء سد جديد على النيل بدولة جنوب السودان

أعلن رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية، ممدوح عنتر، موقف القاهرة من اعتزام دولة جنوب السودان بناء سد على نهر النيل منذ 10 سنوات.

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، أشار ممدوح عنتر إلى أن "هذا المشروع (بناء السد) قيد الدراسة حاليا، وأن وزارة الري المصرية أجرت مجموعة من الدراسات الفنية المطلوبة للمشروع، بالاستعانة بمتخصصين في هذا الأمر، وهذا الأمر يؤكد أن مصر ليست ضد أي تنمية"، مؤكدا أن علاقة مصر بجنوب السودان طويلة وتدعم كافة مشروعات التنمية في جنوب السودان.

هذا وأوضح رئيس قطاع مياه النيل أن "مصر أعدت دراسات خاصة بمشروع سد "واو" في جنوب السودان، وجرى تسليمها للمسؤولين".

وشدد على أن "مصر تدعم الأشقاء في كافة المجالات، وخاصة مجال التنمية"، لافتا إلى أنه "جرى توقيع تعاون فني بين القاهرة وجوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) تضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد "واو" متعدد الأغراض.

وكشف ممدوح عنتر أن "المشروع يقع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء"، موضحا أن "هذا المشروع يهدف لتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان".

وقال عنتر إنه "تم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه في مصر لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين".

المصدر: "الوطن"