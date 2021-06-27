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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران
AFP FAYEZ NURELDINE
المتحث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة.

وكان التحالف أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي آخر أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأضاف التحالف أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

 

المصدر: "صحيفة الوطن" + RT

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