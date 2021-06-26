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السودان.. الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

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السودان.. الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلنت الحكومة السودانية عن القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة استمرار دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.

وقالت الحكومة في بيان لها، عقب سلسلة اجتماعات مغلقة عقدتها على مدى 3 أيام إن "الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق سيستمر".

وأضافت أنها ستباشر بشكل فوري "في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي".

وتابعت أنها ستبدأ فورا "في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتبارا من يوليو 2021".

وأشارت إلى أنها "ستعمل على مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، وأنها ستبدأ بإجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة".

وأكدت الحكومة أنه "سيتم قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجانا بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية".

المصدر: "سونا"

 

 

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