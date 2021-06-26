سوريا.. قتلى بانفجار عبوة بسيارة في ريف حلب

قتل 3 أشخاص بينهم طفلة وجُرح آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا.

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوة انفجرت بسيارة من نوع "سانتافيه" قرب محطة محروقات "جين" على الطريق الرئيسي بين حلب وعفرين، وعلى المدخل الشرقي للمدينة التي تسيطر عليها تركيا وفصائل مدعومة منها.

يذكر أن المدينة شهدت في الثامن من الشهر الجاري انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في حي المحمودية وسط المدينة.

المصدر: وسائل إعلام سورية