الكاظمي خلال استعراض "الحشد الشعبي": عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال حضوره استعراض لقوات "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق، وأن من الواجب حماية أرضه وشعبه.

حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي.. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا.



نعم للعراق.. نعم للعراق القادر المقتدر. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 26, 2021

وقال الكاظمي في صفحته على "تويتر": "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي".

وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

المصدر: RT