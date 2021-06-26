الكاظمي خلال استعراض "الحشد الشعبي": عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه
Reuters
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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال حضوره استعراض لقوات "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق، وأن من الواجب حماية أرضه وشعبه.
حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي.. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 26, 2021
نعم للعراق.. نعم للعراق القادر المقتدر.
وقال الكاظمي في صفحته على "تويتر": "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي".
وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".
المصدر: RT