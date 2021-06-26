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الكاظمي خلال استعراض "الحشد الشعبي": عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه

أخبار العالم العربي

الكاظمي خلال استعراض
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال حضوره استعراض لقوات "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق، وأن من الواجب حماية أرضه وشعبه.

وقال الكاظمي في صفحته على "تويتر": "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي".

وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

المصدر: RT

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