لبنان.. "حزب الله" يبدي الاستعداد لاستيراد الوقود من إيران

جدد زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة تعهده باستيراد الوقود الإيراني، وذلك في سياق استمرار الأزمة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ أسابيع، يؤدي نقص الوقود المتزايد على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان إلى إجبار قائدي السيارات على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على القليل جدا من البنزين.

وقال نصر الله في كلمة نقلها التلفزيون: "أود أن أؤكد وعدت وما زلت عند وعدي... سنكون مضطرين أن نروح على إيران نجيب بنزين ومازوت إلى لبنان حتى لو كان هذا الموضوع رح يعملنا مشكلة".

وفي وقت سابق من اليوم، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على قرار استيراد الوقود بسعر أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما يؤدي في الواقع إلى خفض دعم البنزين.

وقال نصر الله: "نحن جاهزون... أصبحنا فقط نحتاج إلى إذن حركة"، مضيفا أن ذلك لن يتم عن طريق البنك المركزي لتجنب العقوبات.

المصدر: "رويترز"