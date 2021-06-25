مصر توقع اتفاقية مشروع جديد مع جنوب السودان بعد إعلان بناء سد جديد على نهر النيل

أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع جنوب السودان، في إطار دعمها لمواجهة الفيضانات.

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وقام وزير الري المصري محمد عبد العاطى بتوقيع اتفاقية مع وزير الموارد المائية الجنوب سوداني مناوا بيتر لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل.

ويهدف المشروع لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

وكان نائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق، قد أعلن أن بلاده تخطط لتحقيق حلم تطمح لتحقيقه منذ عقد من الزمان لبناء سد كبير على نهر النيل، لتوفير الكهرباء ومنع الفيضانات المدمرة.

المصدر: المصري اليوم