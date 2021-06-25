الحكومة الروسية تصدق على اتفاقية لإنشاء مركز لوجيستي للأسطول الروسي البحري في السودان

صدقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على اتفاقية لإنشاء مركز لوجيستي للإمداد المادي والتقني لللأسطول البحري الروسي في السودان.

وسلمت الحكومة الروسية مرسوما بتاريخ 23 يونيو الجاري إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.

وفي 1 يونيو الحالي أعلن رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان بشأن إنشاء المركز.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نص الاتفاق مع السودان حول إقامة قاعدة للقوات البحرية الروسية في أراضيه قد يتغير، مشددة على أن موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم.

المصدر: RT + وكالات