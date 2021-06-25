السودان.. توقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين السوداني والمصري

اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، المباحثات العسكرية السودانية المصرية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، فيما وقع عن الجانب المصري الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان السوداني بـ"التطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين"، وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على "دعمها وتعاونها الكبير"، فيما أكد نظيره المصري على عمق العلاقات بين البلدين وأن الزيارة تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه سابقا.

يذكر أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية توقف بالخرطوم في طريق عودته من الكونغو، حيث استأنف رحلته عقب التوقيع مباشرة.

المصدر: صفحة القوات المسلحة السودانية على "فيسبوك"