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مراسلتنا: اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية والمحتجين على خلفية مقتل الناشط نزار بنات

مراسلتنا: اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية والمحتجين على خلفية مقتل الناشط نزار بنات

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية والمحتجين على خلفية مقتل الناشط نزار بنات
Reuters
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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفلسطنية الفلسطينية في رام الله، بعد خروج خرجت مظارهات احتجاجا علـى وفاة الناشـط نـزار بـنـات أثناء اعتقاله مـن قبل قوات الأمـن، صباح اليوم.

وأفادت مراسلتنا بأن المتظاهرين اتجهو في مسيرات كبيرة نحو مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

وفي نفس السياق أمر رئيس الوزراء محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن.

المصدر: RT

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