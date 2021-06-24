رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأمن

أمر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فورية ومحايدة، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعشوية رئيس الهئية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة بنات، للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وقال في بيان نشره على "فيسبوك"، إن اللجنة ستبدا أعمالها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وأضاف أنه "سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام".

المصدر: RT