الحوثيون: "عدم رد الدوحة على دعوات المنامة تأديب وإشعار بعدم أهمية البحرين"

علق محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن على تصريحات وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، حول دعوة قدمتها المنامة للدوحة لإرسال وفود للتباحث.

وقال الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" إن "عدم رد قطر على دعوات البحرين، تأديب وإشعار بعدم أهمية البحرين ومآرب أخرى".

عدم رد #قطر على دعوات البحرين

تأديب

وأشعار بعدم اهمية #البحرين

ومآرب أخرى — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 22, 2021

وكانت وزارة الخارجية البحرينية نقلت عن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني قوله إن "المملكة وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين، لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا".

المصدر: RT