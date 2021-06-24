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الحوثيون: "عدم رد الدوحة على دعوات المنامة تأديب وإشعار بعدم أهمية البحرين"

أخبار العالم العربي

الحوثيون:
Reuters KHALED ABDULLAH
القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي
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علق محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن على تصريحات وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، حول دعوة قدمتها المنامة للدوحة لإرسال وفود للتباحث.

وقال الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" إن "عدم رد قطر على دعوات البحرين، تأديب وإشعار بعدم أهمية البحرين ومآرب أخرى".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية نقلت عن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني قوله إن "المملكة وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين، لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا".

المصدر: RT

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