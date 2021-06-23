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العاهل الأردني يوجه رسالة إلى طلبة التوجيهي

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يوجه رسالة إلى طلبة التوجيهي
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تمنياته لطلبة التوجيهي بالمملكة بالتوفيق في أداء امتحاناتهم السنوية.

وكتب على صفحته الخاصة على "تويتر": "أبنائي وبناتي طلبة التوجيهي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم".

وأضاف: "الأردن يحتاج إلى علمكم ومهاراتكم".

وتابع: "فرضت علينا الجائحة ظروفا صعبة، لكننا سنخرج منها أقوى بإذن الله".


المصدر: "بترا"

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