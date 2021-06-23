العاهل الأردني يوجه رسالة إلى طلبة التوجيهي

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تمنياته لطلبة التوجيهي بالمملكة بالتوفيق في أداء امتحاناتهم السنوية.

وكتب على صفحته الخاصة على "تويتر": "أبنائي وبناتي طلبة التوجيهي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم".

وأضاف: "الأردن يحتاج إلى علمكم ومهاراتكم".

وتابع: "فرضت علينا الجائحة ظروفا صعبة، لكننا سنخرج منها أقوى بإذن الله".

أبنائي وبناتي طلبة التوجيهي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم، فالأردن يحتاج إلى علمكم ومهاراتكم. فرضت علينا الجائحة ظروفا صعبة، لكننا سنخرج منها أقوى بإذن الله — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 23, 2021



المصدر: "بترا"