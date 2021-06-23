بالأسماء.. المغرب يكشف عن بلدان القائمة "ب"

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب عن تحديث جديد يتعلق باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب ابتداء من الـ15 من يونيو، والبلدان المدرجة في القائمة "ب".

ودعت الوزارة المسافرين الراغبين في دخول البلاد، والقادمين من البلدان المدرجة في القائمة "ب"، إلى تقديم اختبار "PCR" لا تقل مدته عن 48 ساعة، وتوقيع تعهد ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، إضافة إلى الإدلاء بوصل يؤكد حجز 10 أيام، فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق المحددة من طرف السلطات المغربية.

وتضم القائمة "ب"، عربيا كلا من السعودية، والجزائر، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والصومال، والسودان، واليمن، وسوريا.

وعالميا: "أفغانستان، وأنغولا، والأرجنتين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وشيلي، وكولومبيا، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكوبا، وإيسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، وهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، وليسوتو، ولاتفيا، وليبريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، ومالاوي، والمالديف، ومالي، وموريتيوس، والمكسيك، وناميبيا، ونيبال، ونيكاراغوا، ونيجر، وأوغندا".

بالإضافة إلى باكستان، وبنما، وبراغواي، وبيرو، وإفريقيا الوسطى، وكوريا الشمالية، وسيشل، وسيراليون، وجنوب إفريقيا، وسيريلانكا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وتشاد، وتايلاند، وتوغو، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفينزويلا، وفيتنام، وزامبيا، وزيمبابوي.

المصدر: "هسبريس"