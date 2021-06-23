العراق يتحرك نحو سوريا وتركيا لحسم حصته المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الأربعاء، عن تحرك بغداد باتجاه سوريا وتركيا لحسم حصة العراق المائية.

وقال الناطق باسم الوزارة علي راضي في تصريح صحفي، إن "الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جدا ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي، فضلا عن الري الأول من الموسم الشتوي القادم".

وأضاف، أن "فريقا فنيا موجود حاليا في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها الإطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بينهما".

وأشار إلى أن "جتماعا عقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماعا آخر مع بداية شهر تموز المقبل في بغداد أو في دمشق لبحث الإمدادات المائية".

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، من أزمة مائية قد تواجه العراق.

المصدر: وكالات