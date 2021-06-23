السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد في قطر بعد انقطاع دام طويلا.

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وقرر السيسي تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة قطر.

وكانت 8 دول وهي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن والمالديف وموريشوس)، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة.

المصدر: اليوم السابع