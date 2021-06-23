البحرين تعلن عن توجيه دعوة رسمية لوزير خارجية قطر لإجراء محادثات وتسوية المسائل العالقة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن توجيه دعوات رسمية لوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن لإجراء محادثات ثنائية في المملكة، لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين.

ونقلت الوزارة البحرينية عن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني قوله إن "المملكة وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين، لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا".

وأعلنت البحرين في فبراير الماضي أنها أرسلت دعوة أولى في يناير إلى قطر بهدف إجراء محادثات، لكن لم تتلق ردا.

وخلال قمة عقدت في العلا بالسعودية في يناير، اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع الدوحة، بعد أن قطعتها الدول الأربع عام 2017 بسبب اتهامات لقطر بـ"دعم الإرهاب"، وهي تهمة تنفيها الدوحة.

وتحركت الرياض والقاهرة لإعادة بناء العلاقات مع الدوحة بخطى أسرع من الإمارات في محادثات ثنائية منذ الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة.

وباستثناء البحرين، أعادت دول المقاطعة روابط التجارة والسفر مع الدوحة.

المصدر: "رويترز"