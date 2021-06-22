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العراق.. واشنطن تغلق وكالة أنباء تابعة للزعيم السياسي عمار الحكيم

أخبار العالم العربي

العراق.. واشنطن تغلق وكالة أنباء تابعة للزعيم السياسي عمار الحكيم
Reuters Saad Shalash
زعيم تيار "الحكمة" العراقي عمار الحكيم
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أفاد مراسلنا في العراق،الثلاثاء، بأن الحكومة الأمريكية أغلقت وكالة أنباء تابعة للزعيم السياسي عمار الحكيم.

وقال مراسل RT، إن موقع وكالة (الفرات نيوز) المملوكة لزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أغلق قبل قليل من قبل الحكومة الأمريكية.

ونقل مراسلنا عن مسؤول في الوكالة، قوله: "لا نعرف ماذا حدث، ولماذا أغلقت، لكننا سنغير الموقع الخاص بنا يوم غد لمعاودة العمل".

وذكر مراسلنا أن الحكومة الأمريكية أغلقت موقع قناة آسيا التابعة للسياسي آراس حبيب المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، كما أغلقت موقع قناة كربلاء التابع للعتبة الحسينية.

المصدر: RT

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