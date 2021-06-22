برقية جوابية من الرئيس السوري لرئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء

تلقى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية باليمن يوم الثلاثاء، برقية شكر جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت وكالة أنباء وكالة "سبأ" النسخة الحوثية، بأن المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تلقى برقية شكر جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وعبر الرئيس الأسد عن تقديره لمواقف اليمن، الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة وقراره المستقل.

وتمنى الرئيس السوري للشعب اليمني دوام الخير والسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وقال بشار الأسد في البرقية: "نشارككم الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين بلدينا وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

المصدر: وكالة "سبأ"