لجنة الأمن البرلمانية: العراق بحاجة إلى فنيين أجانب لصيانة الطائرات العسكرية

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بحاجة إلى فنيين أجانب لصيانة الطائرات العسكرية.

وقال في تصريح صحفي، إن "كل استهداف للقواعد العسكرية والمطارات التي تخص القوات المسلحة العراقية خطأ ومرفوض من قبل لجنة الأمن والدفاع".

وأضاف، أن "قاعدة بلد الجوية استراتيجية وتضم طائرات للقوات الجوية العراقية، منها طائرات F16".

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وأشار آل حيدر إلى "وجود من يحاول استهداف المستشارين والفنيين الأجانب في القواعد وهذا خطأ، لأن العراق بحاجة إلى وجود هؤلاء الفنيين لصيانة الطائرات في تلك القواعد".

وقبل أيام كشفت مصادر عراقية لـRT عن انسحاب شركة (مارتين لوكهيد) الأمريكية من قاعدة بلد الجوية بسبب الهجمات الصاروخية التي طالتها.

المصدر: "واع" + RT