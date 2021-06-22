توكل كرمان تدعو السلطات البريطانية للتحقيق بوفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

نعت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الناشطة الإماراتية آلاء الصديق، داعية السلطات البريطانية إلى التحقيق في الحادث الذي أدى إلى موتها في لندن.

وقالت كرمان في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "بموت آلاء الصديق تفقد الإمارات والعالم العربي صوتا شجاعا، طالما دافع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان".

وأضافت: "أيا كان السبب فإن وفاة آلاء الصديق وإن شكل صدمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه سلط الضوء على القضية التي أخلصت لها وهي حرية المعتقلين السياسيين في الإمارات والعالم العربي".

وتابعت: "موت آلاء الصديق بهذه الطريقة الغامضة يوجب على السلطات البريطانية فتح تحقيق حول ما إذا كان الحادث الذي تسبب في وفاتها مدبرا".

بموت آلاء الصديق تفقد الإمارات ويفقد العالم العربي صوتا شجاعا طالما دافع عن الحريةوالعدالة وحقوق الانسان.إن موت آلاء الصديق بهذه الطريقةالغامضة يوجب على السلطات البريطانيةفتح تحقيق حول ما إذا كان الحادث الذي تسبب في وفاتها مدبرا#الاء_الصديق_في_ذمة_الله#الاء_الصديق_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/l2l2C5VK1A — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 21, 2021

المصدر: RT