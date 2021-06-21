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الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد "أمراء داعش" بعملية عسكرية شرقي العراق

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد
الحشد الشعبي - أرشيف
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أعلن قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي اليوم الاثنين، القضاء على أمير مفارز شمال المقدادية في تنظيم "داعش" بعملية نوعية شرقي البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن "قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي وبناء على معلومات من استخبارات اللواء وبإشراف وتخطيط قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، تمكنت من قتل الإرهابي أسامة علي ناصر المهداوي المكنى بـ(أبو جحيل) وهو من سكنة قضاء المقدادية".

وأضاف، أن "الإرهابي كان مسؤولا عن قتل الشيخ علي الكعبي شيخ عشائر بني كعب وأولاده وتفجير قاعة القدس في قضاء المقدادية وكازينو المقدادية أيضا".

وأشار إلى أن "(أبو جحيل) كان مسؤولا أيضا عن إدخال الانتحاريين إلى قضاء المقدادية".

 

المصدر: RT

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