بالصور.. ظهور الشريف حسن بن زيد المتهم بـ"قضية الفتنة" في الأردن بالبدلة الزرقاء

ظهر المتهم بـ"قضية الفتنة" في الأردن الشريف حسن بن زيد بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، لحظة خروجه من محكمة أمن الدولة بعد أولى جلسات المحاكمة.

وأظهر مقطع فيديو في وقت سابق من اليوم، رئيس الديوان الملكي السابق إبراهيم عوض الله، المتهم أيضا في القضية بالبدلة الزرقاء كذلك، أثناء دخوله قاعة المحكمة في أول جلسة محاكمة سرية.

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وانطلقت اليوم محاكمة المتهمين عوض الله وبن زيد في محكمة أمن الدولة في الأردن.

المصدر: "خبرني" + RT