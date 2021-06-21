الأردن.. المتهمان في قضية "الفتنة" ينفيان التهم الموجهة إليهما

نفى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، تهم التحريض الموجهة إليهما بزعزعة استقرار المملكة.

وقال محمد العفيف محامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، في قضية "الفتنة" إن موكله قال لرئيس المحكمة إنه غير مذنب بخصوص التهم الموجه إليه.

وتداولت وسائل إعلام، فيديو لعوض الله ظهر فيه أثناء اقتياده في المحكمة مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء.

وأسندت إلى عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

المصدر: RT + عمون