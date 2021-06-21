تحذير للسعوديين: أوكرانيا وجورجيا وجهتان سياحيتان بمستوى خطورة مرتفع بالنسبة لكورونا

عطفا على مقطع فيديو متداول تظهر فيه فتاة أوكرانية تلاحق مجموعة من السائحات السعوديات في أوكرانيا لتصويرهن، لفتت صحيفة سبق إلى أن أوكرانيا في عداد الدول الخطرة بالنسبة لعدوى كورونا.

وتحدثت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة أوكرانية وهي تلاحق مجموعة من السعوديات وتحاول تصويرهن في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المقطع المصور كان أثار جدلا بين أوساط رواد التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بـ"التصرف المستفز".

وذكرت الصحيفة السعودية أن العديد من وكالات السفر رصدت أن "أوكرانيا وجورجيا أصبحتا من الدول التي تتجه إليها أعداد كبيرة من السعوديين بسبب الطبيعة والتكلفة الأقل، ووجهة جديدة لم تكن في قائمة السفر الخارجي للسعوديين لذلك أصبحت الدولتان الأكثر رواجا وطلبا لأغلب فئات السعوديين سواء الشباب أو العائلات".

ولفتت "سبق" الانتباه إلى أن هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، تحذر وتنبه من السفر إلى أوكرانيا وجورجيا، وتصنف الدولتين في "مستوى خطورة مرتفع" فيما يتعلق بتفشي جائحة كورونا وتحوراتها.

كما توصي الهيئة السعودية المختصة بتجنب السفر إلى هاتين الدولتين، وهي "تصدر تحديثا كل أسبوعين يخص التنبيهات المتعلقة بالدول حول العالم بناء على التقييم الوبائي للدول".

المصدر: سبق