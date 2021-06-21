مسؤولة صحية تونسية تكشف نوع سلالة كورونا المتحورة في القيروان وتنفي تسجيل سلالة جديدة

نفت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية التونسية، جليلة بن خليل، تسجيل سلالة جديدة من فيروس كورونا بولاية القيروان، وأن السلالة المتفشية حاليا هي السلالة "ألفا".

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وفي تصريح لإذاعة "شمس إف أم"، ذكرت جليلة بن خليل أن اللجنة طلبت تمكينها من عينات لمرضى من القيروان في كل أسبوع، للقيام بعمليات تقطيع جيني.

كما كشفت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية أن الوضع الوبائي بولاية القيروان حرج، بعد ارتفاع الإصابات بالجهة، مشيرة إلى أن "الحل الوحيد للسيطرة على الوضع الصحي، ومكافحة فيروس كورونا، هو التسريع في التلقيح ضده".

وثمنت تقديم التلقيح ضد فيروس كورونا للفئات العمرية الأكثر من 60 عاما، معتبرة أن "ذلك ما يفسر تغير الفئة العمرية للمرضى الذين يتم قبولهم في المستشفيات".

المصدر: تلفزيون "نسمة"