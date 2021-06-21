السيسي يؤكد تضامن مصر مع اليونان ضد تهديد سيادتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن مصر تتضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها.

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وأوضح أنه أكد على موقف مصر الثابت فى منطقة شرق المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها.

وتابع الرئيس المصري، أن "العلاقات مع اليونان تعد نموذجا للتعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، فمصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة"، مشيرا إلى أن موقف مصر ثابت من منطقة شرق المتوسط واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

المصدر: الأهرام