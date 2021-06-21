"قصر القذافي الطائر" تحط رحالها في ليبيا

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الأحد، الطائرة الرئاسية الليبية "إيرباص A340-213".

وكان في استقبالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

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وقال الدبيبة في تصريحات أمام الصحفيين بمطار معيتيقة: "إن هذه الطائرة ملك لليبيين وتعود للبلاد بعد غياب دام 8 سنوات، في فرنسا من العام 2012، معتبرا أن عودتها "مهمة جدا للسيادة الليبية" حيث كانت محتجزة في فرنسا "بسبب إجراءات مالية وإدارية".

وأكد الدبيبة أن الحكومة الليبية قامت بسداد الأقساط التي كانت مطلوبة نظير صيانة الطائرة، مشيرا إلى أن عودة الطائرة "خطوة ايجابية مهمة لليبيا وأمنها وإرجاع ثروتها"، لافتا كذلك إلى أن هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية.

وقبيل عودتها إلى طرابلس حطت الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان يستخدمها العقيد معمر القذافي، في تركيا للصيانة كمرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة العامة في ليبيا، بعدما حلقت قادمة من مطار بربينيان ريفسالت الفرنسي حيث مكثت به منذ أغسطس 2012.

وقبل 2011، كان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (1969-2011) يستقل الطائرة A340 في رحلاته، وهي طائرة رئاسية مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الرفاهية.

المصدر: الوسط