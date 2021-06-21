العسومي: المنطقة العربية تستضيف نصف إجمالي اللاجئين في العالم

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن الدول العربية تستضيف حوالي نصف عدد اللاجئين في العالم، مشيرا إلى أنها تواجه العديد من التحديات، والأزمات المتعلقة باللاجئين.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: "كل الدول العربية التي تستضيف لاجئين، تبذل جهودا حثيثة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلا عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها تلك الدول على المستويات كافة".

وأشار إلى "جهود تلك الدول خلال جائحة فيروس كورونا، من أجل توفير اللقاحات للاجئين الموجودين على أراضيها دون تمييز".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم ومساندة الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وتقاسم الأعباء معها حتى تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لهم.

وأكد العسومي أن "اللاجئين الفلسطينيين هم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها ضدهم القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على "حقهم القانوني والتاريخي غير القابل للتصرف، في عودتهم إلى وطنهم، وفق ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية".

وطالب المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة، بـ"تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حتى تستطيع الإيفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير المتطلبات الأساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني".

المصدر: وكالات