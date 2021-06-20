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تونس.. محاولة سرقة بنك بإحداث ثقب في سقفه

أخبار العالم العربي

تونس.. محاولة سرقة بنك بإحداث ثقب في سقفه
Reuters
عناصر من الشرطة التونسية - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد بأن الشرطة باشرت التحقيق في محاولة سرقة فرع بنكي بإحداث فتحة في سقفه.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين شوقي بوعزي، تكليف فرقة الشرطة العدلية من قبل النيابة العمومية بالأعمال الفنية اللازمة لمعرفة المتورطين في محاولة سرقة فرع بنكي خاص في مدينة القصرين يوم الأحد.

وأشار البوعزي إلى أنه تم التفطن إلى إحداث ثقب في سقف المؤسسة البنكية باستعمال مسحاة وكريك (بالة) تمت معاينتهما وحجزهما.

وأوضح أن النيابة العمومية قد استمعت إلى رئيس الفرع البنكي، وأمرت بعدم فتح المؤسسة للعموم يوم الاثنين، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: "موزاييك"

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