تونس.. 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية 78 وفاة و1775 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تعافي 1052 شخصا.

وأفادت الوزارة في بيان مساء يوم الأحد بأن نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا بلغت 29.40 بالمائة، إثر إجراء 6037 تحليلا مخبريا يوم السبت.

وبلغ عدد الإصابات المكتشفة منذ ظهور الفيروس في تونس 382950 حالة، و14038 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 332962 شخصا حتى 19 حزيران الجاري.

وذكرت وزارة الصحة في بيان سابق أن العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بلغ 404567 شخصا.

المصدر: وات