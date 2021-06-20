أبو الغيط عن سد النهضة: لسنا في غابة وعلى إثيوبيا الالتزام بالقانون الدولي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن على "الإثيوبيين الالتزام بالقانون وعدم اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بدولتي المصب" مصر والسودان.

وقال: "الأنهار الدولية يحكمها القانون الدولي، وقواعد محددة للتعامل مع دول المنبع والمصب، وأثيوبيا عليهم الالتزام بالقانون، وهو احترام حقوق كل الدولة المطلة على النيل بعدم اتخاذ إجراءات تلحق ضرر بدولتي المصب".

وأضاف: "المجتمع الدولي يرفض ممارسات الحكومة الإثيوبية تجاه قضية سد النهضة، لذلك يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية".

وشدد أبو الغيط على أن "البديل لفشل مفاوضات سد النهضة سيكون خطرا على الأمن والسلم الدوليين، فالمجتمع الدولي لن يقبل بتوتر الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي".

وأشار إلى ضرورة "تدخل دولي عريض" في مفاوضات "سد النهضة"، مؤكدا أن الجامعة العربية تدعم توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي".

وقال: "لسنا في غابة... نهر النيل تحكمه قواعد القانون الدولي، وهناك حق مطلق لمصر والسودان في رفض أي إجراء أحادي يسبب أضرارا".

أحمد أبوالغيط عن سد أثيوبيا: «احنا مش فى غابة».. وعدم التوصل إلى اتفاق «خطر للغاية» والعالم لن يقبل بقتل الشعب السودانى

#صدى_البلد#على_مسئوليتيpic.twitter.com/33x6tz8su2 — صدى البلد (@baladtv) June 20, 2021



المصدر: "صدى البلد"