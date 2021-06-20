مصدر لـRT: اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الأحد عن اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها".

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وأضاف، أن "عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق".

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد باستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي البلاد بالصواريخ.

وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.

وفي وقت سابق أصدرت "تنسيقية المقاومة العراقية" بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: RT