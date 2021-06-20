بالفيديو.. الجيش الروسي يجبر دورية أمريكية شمالي سوريا على التراجع

أكد مصدر مسؤول في القوات الكردية في شمال شرقي سوريا لـRT صحة الأنباء عن إيقاف قوات الجيش الروسي دورية عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع أمس السبت على طريق M4 على بعد 10 كيلومترات غربي بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغرب.

وشدد المصدر أن الدورية اضطرت إلى العودة بسبب مخالفتها البروتوكولات الأمنية القائمة بين العسكريين الروس والأمريكيين، موضحا أن الدورية كانت تتحرك دون إبلاغ الجانب الروسي مسبقا في مخالفة لآليات فض الاشتباك القائمة بين الجانبين.

ويأتي ذلك بعد تداول وسائل إعلام روسية لقطات تظهر مجموعة من العسكريين الروس وهم يسدون الطريق أمام دورية أمريكية مؤلفة من أربع مدرعات.

المصدر: RT + وكالات