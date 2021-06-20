ليبيا.. الدبيبة يقود جرافة لفتح الطريق الساحلي (فيديو)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة شخصيا بعملية إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي استعدادا لإعادة فتحه.

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وأظهرت الصور الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم وأغلق لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.

شاهد | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يبدأ فتح الطريق الساحلي بين #مصراتة و #سرت ويشارك بإزالة السواتر الفاصلة بين الجانبين.#ليبياpic.twitter.com/22eDvXT4IC — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 20, 2021

وأعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا اليوم الأحد عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.

وكتب الدبيبة على حسابه في "تويتر": "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

المصدر: RT+ قناة فبراير